Waasland-Beveren zet Wim De Decker op shortlist, samen met coach uit 1B

Waasland-Beveren heeft voor volgend seizoen ook nog een coach nodig. Tot nu toe nam Dirk Geeraerd als interim-coach de honneurs waar, maar op de Freethiel hebben ze intussen een shortlist gemaakt met een aantal kandidaten.

Daarop toch een opvallende naam: die van Wim De Decker. Die was de voorbije jaren de luitenant van Laszlo Bölöni bij Antwerp, maar het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren nu Ivan Leko zijn eigen assistenten wil meebrengen. De Decker kan ook in een andere functie aan de slag bij The Great Old, maar Waasland-Beveren is wel geïnteresseerd om hem de positie van hoofdcoach aan te bieden.

Ook Dino Topmöller staat op de shortlist. Die was afgelopen seizoen coach van Virton, maar aangezien de Luxemburgers hun proflicentie niet gekregen hebben, lijkt hij niet van plan er te blijven.

Waasland-Beveren degradeerde door de beslissing van de Pro League naar 1B, maar gaat daartegen nog in beroep bij het BAS. Ze willen alle juridische bronnen uitputten om de degradatie te ontlopen.