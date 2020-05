Manchester City zet ex-speler aan het roer bij Wullaert en co

Of ze zelf nog zal spelen onder de nieuwe coach is nog altijd onduidelijk. Maar volgend seizoen staat er een nieuwe coach aan het roer bij de vrouwen van Manchester City.

Nick Cushing verliet Manchester City voor zusterclub New York City en sindsdien was de Engelse club op zoek naar een vervanger. Nu heeft Manchester City bevestigd dat Gareth Taylor volgend seizoen de vrouwen zal coachen.

Taylor is een ex-speler van Manchester City en was ook international voor Wales. De voorbije seizoen was Taylor telkens jeugdcoach bij de club.

Of Taylor volgend seizoen nog zal beschikken over Wullaert is nog maar de vraag. De Red Flame heeft een aflopend contract en flirtte al meermaals met een terugkeer naar Anderlecht.