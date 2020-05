Dimitri Payet wil niet inleveren op zijn loon: "Ik ben ook vader en moet mijn gezin onderhouden"

Voetbalclubs zien hun inkomsten zakken door de coronacrisis, maar de torenhoge loonkosten voor hun spelers bijven wel dezelfde. Daarop besparen is een optie, als spelers willen meewerken natuurlijk.

Sommige clubs bleven doorbetalen of hebben hun spelers op technische werkloosheid gezet, andere hebben een akkoord gevonden met hun spelers over salarisvermindering. Dimitri Payet is een speler die zich niet neerlegt bij een vermindering van zijn loon.

"Ik ben voetballer, maar ook een vader van een gezin die zijn familie moet onderhouden", legde de 33-jarige flankspeler uit bij le Journal de l'ïle de la Reunión. "Ik heb financiële verplichtingen tegenover mijn gezien en moet hun belangen verdedigen. Liefst zonder de club schade toe te brengen", besloot de 38-voudige international.