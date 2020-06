Jelle Van Damme koestert na desillusie in Lokeren nog hoge ambities: "Zelfs in de top van 1A kan ik nog van waarde zijn"

Het werd één groot baalseizoen voor Jelle Van Damme bij Lokeren. De woede over hoe het daar allemaal misliep is al voor een stuk gekoeld en nu brandt de inmiddels 36-jarige verdediger alweer van ambitie.

In Het Nieuwsblad geeft Van Damme namelijk aan nog lang niet versleten te zijn: “Met Lokeren heb ik een jaar verloren. Maar ik twijfel er niet aan dat ik nog van waarde kan zijn. Zelfs in de top van 1A.”

Van Damme is als vrije speler sowieso een interessante opportuniteit voor Belgische clubs in het post-coronatijdperk. De linkspoot heeft in België al clubs als Germinal Beerschot, Anderlecht, Standard en Antwerp op zijn palmares staan.