Bob Peeters wrijft zich in de handen met buitenkansje: "We hadden al lang een oogje op hem"

Westerlo heeft Tuur Dierckx voor drie seizoenen naar Het Kuipje gehaald. De 25-jarige flankaanvaller heeft exact het profiel dat Bob Peeters zocht.

Dierckx was transfervrij en dus een buitenkansje. “Tuur kan op verschillende posities spelen. Hij is een speler met een actie, met scorend vermogen en diepgang. Hij was op het juiste moment einde contract en we hadden al lang een oogje op hem. Ook Tuur was geïnteresseerd. In het verleden heeft hij al iets bewezen", zegt Peeters in GvA.

Al is het wel met twee woorden spreken na zijn blessureverleden. "Dat Tuur met een kruisbandletsel heeft gesukkeld, is geen geheim. Hij was een tijd buiten strijd. We hebben hem uitgebreid medisch gecontroleerd. We zullen hem op een aangepaste manier laten trainen. Rust roest is ook in de voetbalwereld een wijsheid. Hij stond op technische werkloosheid bij Waasland-Beveren, zodat hij de laatste maanden individueel getraind heeft."