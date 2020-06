🎥 Anderlecht met de handen in het haar, Vranjes maakt het ook in Griekeland te bont

Ognjen Vranjes is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, dat heeft de Servische verdediger al meerdere malen bewezen.

Bij Anderlecht hopen ze dan ook de verdediger zo snel mogelijk definitief van de hand te doen. Vranjes wordt momenteel uitgeleend aan zijn ex-club AEK Athene, maar de Serviër zou het daar ook wel al eens verkorven kunnen hebben.

In de play-offwedstrijd tegen Panathinaikos kwam het namelijk tot een handgemeen tussen Vranjes en... een eigen ploegmaat. De Italiaan Dani Verde had genoeg van de fratsen van Vranjes en na een woordenwisseling greep hij Vranjes bij de keel. De twee moesten daarna uit elkaar gehaald worden.

Le groupe vit bien (en vidéo). pic.twitter.com/jFYdJ6AAAc — Football Grec France (@footgrec) June 8, 2020

Vranjes laat zich dus ook in Griekenland niet van zijn beste kant zien. Ook bij Anderlecht liep hij er al regelmatig de kantjes af. De verdediger begon zijn periode nochtans sterk in Brussel, maar liet al snel zien uit het verkeerde hout gesneden te zijn. Wilde, onnodige tackles die resulteerden in rode kaarten op het veld, het verheerlijken van supportersgeweld naast het veld.

Vranjes verdwijnde bij Anderlecht dan ook al snel naar het achterplan en uiteindelijk zelfs naar de B-kern. Anderlecht is de Serviër liever kwijt dan rijk, maar net daar wringt het schoentje bij Paars-wit. Spelers zoals Vranjes, Sanneh, Musona en Trebel geraakt de club moeilijk kwijt. Noctans strijken al deze spelers een aardig salaris op.