Kan u nog volgen? Hierbij alle procedures die binnen de Pro League momenteel lopen bij BAS en BMA

Zoals verwacht regent het klachten en procedures na de beslissing van de Pro League om met 16 te blijven en Waasland-Beveren te laten degraderen. Vandaag kwam ook OHL daar nog bij... Hierbij een overzicht van wat er allemaal speelt!

Waasland-Beveren

De club gaat bij het BAS in beroep tegen de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei. Daar werd beslist dat Waasland-Beveren moest degraderen en dat Club Brugge kampioen werd om naar een format met 16 met behoud van (ingekorte) play-offs te gaan.

Tevens heeft de hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit omwille van de volgens hen onterechte degradatie. Ze kregen in die zaak al een positief advies van de auditeur van het BMA.

Beerschot

Beerschot trekt naar het BAS tegen de beslissing om nieuwe spelers toe te laten in de promotiematch tegen OH Leuven, wat volgens hen tegen alle reglementen indruist. De club dient ook een verzoek in om de promotie van Westerlo - die als stok achter de deur wordt gebruikt als de match niet gespeeld kan worden - niet als legaal te beschouwen. Ook de solidariteitsbijdragen die werden gebruikt om de K11 te overtuigen, moeten volgens hen herbekeken worden.

OH Leuven

OHL trekt ook naar het BAS om vrijwillig tussen te komen in de procedures die Waasland-Beveren aanspande. Die uitspraak kan immers ook van groot belang zijn voor OHL en Beerschot. Indien Waasland-Beveren gelijk krijgt en de Pro League wil de format niet aanpassen, wordt de competitie nietig verklaard. Dan is er geen kampioen en geen stijgers of dalers.

Virton

Virton trok na de het niet verkrijgen van de licentie naar de Belgische Mededingingsautoriteit om het licentiereglement te laten schrappen. Daarnaast spanden de Luxemburgers ook een rechtszaak aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om de licentieweigering door het BAS te annuleren. Tot slot diende Virton een schadeclaim in tegen de KBVB om alle investeringen van de club en de opgelopen schade in het licentiedossier te verhalen. Ze eisen 10 tot 15 miljoen euro terug.

Antwerp

The Great Old heeft dan weer genoeg van de dubbele petten binnen de Pro League. Zij vallen KBVB-voorzitter Mehdi Bayat aan. Ze dienden daarover ook een klacht in bij de UEFA. Bayat is ook voorzitter van Charleroi en Antwerp betwist het poulefaseticket voor de Europa League. Ze worden daarin gesteund door... Roland Duchâtelet. De ex-voorzitter van Standard en STVV vindt de dubbele petten ook niet door de beugel kunnen.

Westerlo

Westerlo vindt het niet kunnen dat Moeskroen weeral zijn licentie gekregen heeft en volgt Waasland-Beveren in hun klacht tegen die licentie bij het BMA. Daarnaast vechten ze dat ook aan bij de rechtbank van eerste aanleg.

Amateur

Dan zijn er nog de amateurclubs die hun degradatie aanvechten omdat er beslist werd de rangschikking op het moment van stopzetten als de definitieve rangschikking te gebruiken.