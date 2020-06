Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Mbokani

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Dieumerci Mbokani opvallende afwezige op eerste training Antwerp, aanvaller wil eerst meer duidelijkheid over toekomst

Opvallende afwezige vandaag bij Antwerp. De spelers moesten zich op de club melden, waar ze getest werden op het coronavirus. (Lees meer)

Jong talent van Virton staat op het punt de club te verlaten: eersteklasser uit Polen toont interesse

Sami El Anabi, een jong talent en de kapitein van de beloften van Virton, staat op het punt om de club te verlaten. Hij zou namelijk naar Polen kunnen trekken, want daar zou een eersteklasser interesse tonen in de 19-jarige speler. (Lees meer)

Wolfsburg haalt absoluut toptalent in huis

Wolfsburg is volop op weg naar een nieuwe titel in de Duitse vrouwencompetitie. Met oog op volgend seizoen hebben ze alvast een nieuw toptalent in huis gehaald. (Lees meer)