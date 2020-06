OFFICIEEL: Amara Baby vindt onderdak bij andere club uit JPL

Amara Baby zag de optie in zijn contract niet gelicht worden en verlaat Antwerp aan het einde van het seizoen transfervrij.

Baby was in zijn twee jaar bij Antwerp nooit echt basispeler en was vaak vaste invaller. De snelle aanvaller ziet zijn contract aflopen en blijft graag in België. Dat is hem ook gelukt, want Eupen biedt hem een eenjarig contract aan.

Baby zou bij Eupen terug wat meer kunnen rekenen op speelminuten, al is de club ook geïnteresseerd om Knowledge Musona van Anderlecht definitief in te lijven.