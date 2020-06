"Brugge geen kampioen? Waasland-Beveren zakt niet? Alles kan! #FCDeKampioenen"

Snijden we een nieuw hoofdstuk aan van hoe de competitie zich uiteindelijk zal ontplooien? Dan toch geen zakkers en een annulering van de competitie? De standpunten, besluiten en dagvaardingen vliegen ons om de oren, ook bij Geert De Vlieger.

Waasland-Beveren voelt zich in ieder geval gesterkt door de beslissing van een Franse rechter om geen dalers te hebben in de vroegtijdig stopgezette Franse competitie. Omdat er in Nederland zelfs geen kampioen, stijgers én dalers zijn, hopen ze bij Waasland-Beveren dat men in België een soortgelijke beslissing zal nemen.

Een competitie met 16, 18 of 20 ploegen? Als Waasland-Beveren niet zakt, gaan we naar alle waarschijnlijkheid richting een competitie met 18 ploegen. En als de competitie helemaal geschrapt wordt, is er zelfs gaan kampioen.

Met andere woorden: elke beslissing die de Pro League enkele weken geleden nog nam om de competitie definitief af te ronden, wordt nu gecontesteerd. Ook analist Geert De Vlieger vindt dat het ondertussen een soep geworden is en laat dat weten met een tweet. Met daarachter de veelzeggende hashtag "#FCDeKampioenen"