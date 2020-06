Jonathan David door EA Sports beloond met een indrukwekkende rating op FIFA 20

Jonathan David heeft er een geweldig seizoen opzitten bij AA Gent. De 20-jarige Canadees was goed voor 23 doelpunten en 10 assists in 40 wedstrijden. Ook EA Sports heeft zijn knappe prestaties opgemerkt en daardoor heeft hij een indrukwekkende rating gekregen.

De voorbije weken werden de teams van het seizoen bekendgemaakt van alle competities. Deze week was de "rest of the world" aan de beurt, een combinatie van de kleinere competities. In deze "team of the season" is Jonathan David opgenomen.

Hij heeft een indrukwekkende rating van 94 gekregen. Daardoor heeft hij zelfs een betere rating dan zijn landgenoot Alphonso Davies, de linksachter van Bayern München. Het jonge talent kreeg een rating van 92.