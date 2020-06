STVV-doelman Steppe reageert op concrete interesse van Anderlecht

Anderlecht maakt er geen geheim van dat ze Kenny Steppe willen aantrekken. Maar STVV is niet van plan om zijn doelman voor een habbekrats te laten vertrekken. Nochtans heeft de 31-jarige keeper wel oren naar het voorstel.

Steppe zou een transfer naar een topclub wel zien zitten. "Natuurlijk zou Anderlecht een mooie stap zijn voor mij. Dat ontken ik niet", zegt hij in HBvL. "Maar ik ben ook tevreden in Sint-Truiden. Ik ben hier altijd graag geweest. Dus probeer ik me op de sportieve zaken te focussen en niet wakker te liggen van Anderlecht. Dat zijn zaken voor mijn makelaar. Ik wil op dit moment gewoon op het voetbalveld staan."

De clubleiding wil Steppe graag houden. “De clubleiding heeft laten weten dat ze mij niet kwijt willen. Het doet deugd om dat te horen. Ik voel me ook goed in Sint-Truiden, anders zou ik niet al mijn vierde seizoen ingaan. Maar een voorstel om het huidige contract open te breken, was er nog niet. Nogmaals: Anderlecht zou een mooie stap zijn op mijn 31ste, maar ik heb in het voetbal al grotere teleurstellingen meegemaakt dan een transfer als deze missen. We zullen dus wel zien, ik blijf rustig.”