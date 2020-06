Club Brugge, Antwerp en Beerschot reageren op beslissing van FIFA: "Logica zelve"

Vier clubs worden beïnvloed door de beslissing van UEFA om geen nieuw aangetrokken spelers toe te laten in beker- en promotiefinale, maar de gevolgen zijn niet voor elke club even groot. Beerschot, Antwerp en Club Brugge reageerden inmiddels op het nieuws.

Antwerp en OH Leuven lijken het hardst getroffen door deze beslissing (dat leest u hier nog eens na). "Goed nieuws is dit natuurlijk niet. We zullen moeten bekijken wat er mogelijk is om hierop te anticiperen en onderzoeken of bijvoorbeeld contractverlengingen voor twee maanden worden toegestaan", liet sportief verantwoordelijke Sven Jaecques verstaan bij Het Laatste Nieuws.

Club Brugge past zich aan

Dat mag voorlopig nog niet. Bij Club Brugge mogen alleen Tau en de overbodige Diagne niet worden opgesteld. Zij zijn gehuurd. Maar er kunnen nog altijd clubs sterkhouders komen wegplukken voor de bekerfinale, zonder dat de club hun vertrek kan opvangen met nieuwkomers. "Club Brugge past zich aan de regels aan die ons worden opgelegd", klonk het ook bij HLN.

Ook Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot, reageerde bij dezelfde krant. De club is uiteraard tevreden, want trok naar het BAS in verband met de reglementswijziging door de Pro League. "Wij vinden de beslissing van FIFA de logica zelve, maar wachten af tot we ze officieel betekend ­krijgen. Wat voor ons nu vooropstaat, is dat we verder constructief rond de tafel kunnen zitten in de Pro League, te beginnen met de Algemene Vergadering van komende vrijdag", aldus Damen.