Na gesprekken met Cercle Brugge wordt Marc Brys nu ook genoemd bij OH Leuven

Dinsdag 9 juni was een bewogen dag voor Oud-Heverlee Leuven. De club die meedingt naar promotie zette Vincent Euvrard op straat en kreeg slecht nieuws van de FIFA. Intussen wordt er al druk gespeculeerd over een opvolger van Euvrard.

Een van de mogelijke opvolgers is Marc Brys. Zijn naam wordt in verband gebracht met OHL. De 58-jarige Antwerpenaar zit al een half jaar zonder trainersbaan en heeft ervaring met promotiematchen. Hij verloor de finale een keer met Beerschot, nu de tegenstander van OHL.

Brys gaf bij onze redactie toe dat er al gesprekken zijn geweest met Cercle Brugge, maar tot op heden is er nog geen concrete overeenkomst. "Ik praat niet graag over zaken die niet rond zijn, maar het is inderdaad geen geheim dat er gesprekken zijn geweest. Beide partijen hebben hier een goed gevoel aan overgehouden", aldus Brys minder dan een week geleden. Wel gaf hij aan dat hij graag aan een voorbereiding zou beginnen, dus op dat vlak dringt de tijd voor OHL, dat maandag hervat.