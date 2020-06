Geen Algemene Vergadering? Onrustige K11 vraagt om uitstel tot BAS uitspraak doet

Het is een soep binnen de Pro League horen we van een insider. Er wordt gesjacherd met het tv-contract, dat nog steeds niet getekend is. Daarnaast wil de K11 de Algemene Vergadering van nu vrijdag laten uitstellen.

Het is onrustig binnen de Pro League, want de kans is volgens vele clubs groot dat Waasland-Beveren gelijk krijgt van het BAS in zijn zaak tegen de Pro League. Ze willen de Algemene Vergadering van 15 mei - en dus al de daar genomen beslissingen - nietig laten verklaren. Volgens verschillende advocaten lijkt het dossier van Waasland-Beveren - dat zich richt op procedurefouten en 'chantagepraktijken' - wel degelijk heel zwaar te wegen.

Daarom wil de K11 vrijdag liever nog niet vergaderen en afwachten wat het BAS beslist in de zaak. Op dit moment zou het een ramp zijn voor de grote clubs als die vergadering nietig wordt verklaard, want voor hetzelfde voorstel als vorige keer (16 clubs en mini play-offs) is er geen tweederde meerderheid meer te vinden. Die maken zich dus ook ongerust.

Stok achter de deur

De enige mogelijkheid is dan om weer het voorstel van 18 op tafel te gooien. Met 20 gaat de G5, buiten Club Brugge, nooit akkoord gaan. Op dat moment zouden alle procedures wegvallen die verschillende clubs hebben aangespannen.

Een scenario dat Anderlecht, Genk en Gent absoluut niet zien zitten. Zij proberen nu nog aan het tv-contract te sleutelen om een stok achter de deur te hebben. Er werd zelfs geopperd om opnieuw naar de piste Telenet te gaan, maar dat werd door de K11 met overtuiging afgeschoten.