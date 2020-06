Antwerp ziet vervanger van Mbokani mogelijk bij Zulte Waregem rondlopen

Antwerp is er nog steeds niet uit met Dieumerci Mbokani. En hoe langer dat duurt, hoe minder zeker het wordt dat hij terugkeert. In ieder geval houdt The Great Old al rekening met dat scenario.

Ze zoeken dus naar mogelijke vervangers en zien er zo eentje rondlopen bij Zulte Waregem, weet HLN. De Canadees Cyle Larin maakte indruk met zeven goals en vooral zijn rol als targetspits. Essevee gaat de optie waarschijnlijk niet lichten aangezien de 2,5 miljoen te duur is om er winst op te maken. Antwerp kan dus rechtstreeks met zijn moederclub Besiktas onderhandelen. De Turkse club wil hem alvast verkopen of opnieuw verhuren.