Butez liet Anderlecht links liggen: "Mijn keuze was gebaseerd op één belangrijk criterium"

Jean Butez is de nieuwe doelman van Antwerp. Zijn toptransfer, die met een jaar uitgesteld werd, is er dus toch van gekomen.

Butez werd vorige zomer al het hof gemaakt door Club Brugge, maar dat sprong toen af op de vraagprijs van Moeskroen. Deze zomer wou hij absoluut vertrekken. "Ik wou mijn situatie zo vlug mogelijk geregeld zien", zegt hij in LDH. "Antwerp heeft contact opgenomen met Moeskroen en wou de zaak vlug afwerken. Hun project was het meest interessant."

Nochtans was er ook interesse van Anderlecht, maar daar is het nog steeds niet duidelijk of Hendrik Van Crombrugge blijft of vertrekt. "Ze hadden belangstelling", bevestigt Butez nu. "Maar ik wou strijden voor de plaats als nummer 1. De keuze heeft zich vooral op dat criterium gebaseerd."