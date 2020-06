Nog één talent dat de komende weken moet verlengen bij Anderlecht

Anderlecht heeft nu zowat al zijn talenten die de laatste jaren doorgebroken zijn, kunnen vastleggen voor de komende seizoenen. Eentje moet er nog een verbeterd contract krijgen.

Gisteren verlengde Kana tot 2023, Sardella werd al vastgelegd tot 2025, Doku, Verschaeren en Amuzu deden hetzelfde tot 2022. Lokonga verlengde tot 2023. De volgende in het rijtje moet Antoine Colassin worden.

De spits is hersteld van zijn enkeloperatie, maar liet daarvoor mooie dingen zien. Hij speelt nog steeds aan zijn eerste contract dat loopt tot 2022, maar Anderlecht wil dat openbreken, weet LDH. Dat was al het plan in februari, maar toen brak de coronacrisis uit.