Ex-speler en jeugdtrainer Anderlecht over zijn bewogen leven: "Ik was het die Mertens moest gaan vertellen dat hij te klein was"

Frédéric Peiremans heeft al een bewogen leven achter de rug. Op zijn 26ste was zijn carrière gedaan. Nochtans was hij vanuit het niets door Jan Boskamp opgepikt om op het middenveld van Anderlecht te spelen en hij won er ook een titel. Jaren later werd hij jeugdcoach bij de club.

Maar dat was ook geen onverdeeld succes. Peiremans zakte steeds verder weg en verloor zich in de drank. Maar hij had wel een paar grote talenten onder zijn hoede. “Ik was het die Mertens moest meedelen dat hij te klein was en Anderlecht diende te verlaten. Ik voerde louter de orders uit", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Ook Januzaj en Vanden Borre passeerden de revue. “Als Anthony geen zin had, kon je er niets mee beginnen. Januzaj, het grootste talent dat ik ooit zag passeren, was net zo.”

Maar gaandeweg liet hij het hangen en werd hij ontslagen bij Anderlecht. “Dronken stond ik nooit op het veld. Maar ik raakte wel aan de drank. Hoe gaat dat? Bij de jeugd in eerste klasse heb je geen contact met de ouders. Ik hou van het menselijke contact. Dus ging ik nadien altijd naar de kantine. De derde helft werd belangrijk. In combinatie met mijn depressie, die ik niet toonde, zakte ik verder weg. Ik was ook nogal gereserveerd. Nu heb ik een vlotte babbel, maar toen had ik daar nog een paar glazen voor nodig."