Stephane Badji (ex-Anderlecht) kampioen met Ludogorets, dat negende titel op rij pakt

In Bulgarije heeft Ludogorets zich voor de negende opeenvolgende keer tot landskampioen gekroond. Een 2-1 overwinning tegen Beroe Stara Zagora op speeldag 27 volstond daarvoor.

Met nog drie speeldagen te gaan heeft Ludogorets de landstitel in Bulgarije al beet. De voorsprong op CSKA Sofia bedraagt veertien punten, na een 2-1 zege van Ludogorets op speeldag 27 en een gelijkspel van CSKA.

Bij Ludogorets staat Stéphane Badji op de loonlijst. De 30-jarige centrale middenvelder lag tussen 2016 en 2018 onder contract bij paars-wit. De kampioenenmatch tegen Beroe Stara Zagora maakte hij als invaller mee. De Senegalees was dit seizoen nochtans vaak basisspeler. Bij Beroe stond Ibrahima Conté in de basiself. Hij heeft een verleden bij KAA Gent, Zulte Waregem, Anderlecht, Waasland-Beveren en KV Oostende, waar hij in het begin van dit seizoen nog onder contract lag. Na 83 minuten werd hij naar de kant gehaald.