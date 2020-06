Wat is Candriam, de nieuwe shirtsponsor van Club Brugge en straks ook Anderlecht?

Maandag stelde Club Brugge de shirts van het seizoen 2020/21 voor. Nieuw daarop in vergelijking met vorig jaar was Candriam. De partner van Belfius zal op de achterzijde van het shirt staan én zal ook op het shirt van Anderlecht prijken.

Candriam is een partner van Belfius, gespecialiseerd in vermogensbeheer. Om een jaar op de achterzijde van het shirt van Club Brugge te staan zou het bedrijf zo'n één miljoen euro betalen, meldt Het Laatste Nieuws.

De vermogensspecialist maakt meteen een forse intreden in het Belgisch voetbal, want volgens HLN zullen ze ook de nieuwe hoofdsponsor van Anderlecht worden - jaarlijks 2,5 à 3 miljoen euro. Blauw-zwart beklonk in 2019 een tweejarige deal met Unibet goed voor in totaal zes miljoen euro.