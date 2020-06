Eleven Sports geeft aanhangers van 16 ploegen in 1A minder amunitie (als het tot een nieuwe stemming komt)

Het tv-contract heeft nogal wat voeten in de aarde. Vooral de onduidelijkheid over de competitieformat van volgend seizoen maakt het nogal moeilijk. Eleven Sports heeft zich nu flexibel opgesteld, maar dat maait ook de grond weg onder de voeten van de aanhangers van 16 ploegen.

De volgende Algemene Vergadering, gepland voor na de uitspraken van het BMA en het BAS, wordt grondig voorbereid. Maar ook nu weer zijn er verschillende agenda's, wat had u anders gedacht? Er zijn er die volgend seizoen absoluut met 16 willen spelen, sommigen voor wie het minder uitmaakt en sommigen voor wie het cruciaal is dat er straks meer ploegen worden toegelaten tot 1A.

De aanhangers van 16 probeerden Eleven Sports nog te overtuigen om de play-offs als één van de eisen in het pakket op te nemen, maar de provider beseft ook dat ze zich in dat geval klem zetten. Er waren al eens ballonnetjes opgegaan om toch nog de kar te keren en rechtstreeks met Telenet in zee te gaan. Onder andere Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute wierp dat op tafel.

Zaak van W-B

Eleven Sports stelt zich nu dus flexibel op om - naargelang de uitspraken - naar 17 of 18 te gaan. Het zal het er niet makkelijker op maken om straks tot een vergelijk te komen. Alles hangt dus af van de zaak van Waasland-Beveren en de sponsors van de club. Die wordt vandaag behandeld. Die lijkt ook het meeste kans te maken om de beslissingen van 15 mei nietig te doen verklaren.

Terug naar het tekenbord... Waarbij het originele voorstel van 18 clubs - met Beerschot en OHL - dus weer vooraan zou komen te liggen. Westerlo laten stijgen geeft weer aanzet tot een stroom van rechtszaken en procedures.