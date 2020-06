Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Meunier - Dessers - Ngadeu-Ngadjui - De Smet

Stade Reims ziet wat in Belgische verdedigers. De voorbije jaren kwamen ze Thomas Foket wegplukken uit de Jupiler Pro League en kochten ze Björn Engels. Nu hebben ze iemand van Sint-Truiden op het oog. ( Lees meer )

Ngadeu van KAA Gent wekt interesse op bij Olympique Lyon

Michael Ngadeu kan terugblikken op een sterk debuutseizoen in de Jupiler Pro League. Ook in het buitenland is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo zou Olympique Lyon gecharmeerd zijn door de Kameroener van KAA Gent. (Lees meer)

Bild weet het zeker: Thomas Meunier tot 2024 bij Borussia Dortmund

De volgende bestemming in de carrière van Thomas Meunier lijkt bekend. De komende jaren zal de gewezen speler van Club Brugge voor Borussia Dortmund uitkomen. (Lees meer)

Racing Genk en Heracles Almelo zouden een akkoord hebben over de transfer van Cyriel Dessers

Racing Genk en Heracles Almelo hebben volgens Het Laatste Nieuws een overeenkomst gevonden over de transfer van Cyriel Dessers. Op 1 juli zou de deal worden geofficialiseerd. (Lees meer)