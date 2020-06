OFFICIEEL: Elton Acolatse gaat na passages bij Westerlo, Club Brugge en STVV in Israël voetballen

Sint-Truiden heeft Elton Acolatse definitief van de hand gedaan. De Truienaars vonden een akkoord met zijn huurclub Hapoel Beer Sheva.

Sint-Truiden leende Elton Acolatse dit seizoen uit aan het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De club was klaarblijkelijk tevreden over de flankaanvaller, want hij heeft er zopas een contract voor vier seizoenen getekend. Acolatse lag nog onder contract bij STVV, dus de club ontvangt een kleine transfersom.

Acolatse kwam sinds de zomer van 2017 uit voor de Kanaries. Eerst op huurbasis van Club Brugge, daarna kochten ze hem over van blauw-zwart. De 24-jarige winger speelde in totaal 64 officiële partijen voor STVV. Voor zijn passage bij Club Brugge, waar hij overigens alleen maar oefenmatchen speelde, speelde het jeugdproduct van Ajax voor Westerlo.