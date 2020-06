Done deal: 'Genkt telt 4M euro neer en verwelkomt Dessers vanaf 1 juli'

Racing Genk en Heracles Almelo hebben volgens Het Laatste Nieuws een overeenkomst gevonden over de transfer van Cyriel Dessers. Op 1 juli zou de deal worden geofficialiseerd.

Na enkele weken onderhandelen zijn Racing Genk en Heracles Almelo tot een akkoord gekomen. De Limburgers zouden volgens HLN vier miljoen euro betalen aan de Nederlandse club voor hun topschutter.

Duurste inkomende transfer in België

Bij Genk zou er een vierjarig contract klaarliggen voor de voormalige spits van OH Leuven en Sporting Lokeren. In 2016 liet hij België achter zich voor avonturen bij achtereenvolgens NAC Breda, Utrecht en Heracles, maar straks is hij dus terug.

Straks, want tot en met 30 juni traint Dessers nog in Almelo. Volgens HLN kan de overstap pas op 1 juli worden geofficialiseerd vanwege contractuele redenen. Het wordt meteen de duurste inkomende transfer van de Belgische zomermercato.