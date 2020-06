Officieel: Charleroi kan nog tot 2025 op zijn aanvoerder rekenen

Andermaal contractnieuws bij Sporting Charleroi. Vier dagen na de contractverlenging van ouderdomsdeken Nicolas Penneteau was het de beurt aan aanvoerder Dorian Dessoleil om zijn lot langer aan de club te verbinden.

Dorian Dessoleil heeft zonet zijn contract bij Charleroi verlengd tot 2025. Als hij dat contract uitdoet zal hij precies tien seizoenen aan boord zijn bij de Carolo's. In die vijf seizoenen bij de club ontpopte hij zich tot publiekslieveling en werd hij tot aanvoerder benoemd.

In totaal speelde Dessoleil al 160 officiële duels voor Charleroi. De centrale verdediger is bovendien een jeugdproduct van de club. Hij verliet Mambourg in 2012 voor Sint-Truiden en daarna Virton, om later terug te keren naar het oude nest.