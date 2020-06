Coucke krijgt zijn zin, doelman legt vandaag nog medische testen af bij KV Mechelen

De transfer van Gaetan Coucke naar KV Mechelen staat op het punt afgerond te worden.

Gisteren las u HIER al bij ons dat er een akkoord was bereikt tussen de twee clubs en nu zou de transfer in de laatste fase zitten. Coucke werd vanmorgen gespot aan het AZ Sint-Maarten-ziekenhuis in Mechelen, waar hij zijn medische testen zou afleggen.

Na wekenlange onderhandelingen bereikte beide clubs gisteren al een akkoord. Coucke mocht vertrekken bij Racing Genk, dat vol vertrouwt op Maarten Vandevoordt.

Door de lange blessure van Danny Vukovic werd Gaëtan Coucke dit seizoen onverwacht tot eerste doelman gebombardeerd. De jonge doelman deed het naar behoren, maar de ploeg geraakte maar moeilijk in vorm. Uiteindelijk begon dan ook Coucke mindere prestaties neer te zetten, met als gevolg dat de 17-jarige Vandevoordt hem voorbijstak in de hiërarchie.

Bij KV Mechelen moet Coucke de concurrentie aangaan met Yannick Thoelen. In Mechelen zien ze Coucke op lange termijn dan ook de eerste doelman worden.