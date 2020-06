Lommel maakt indrukwekkend statement met transfer: "Meer dan ons budget van vorig jaar"

Een paar maanden geleden leek het alsof het over and out was voor Lommel. Gisteren kondigde de club de komst aan van het grootste Bulgaarse talent, Filip Krastev. Of hoe het kan verkeren...

De komst van Krastev is een statement. Eerst werd gedacht dat hij naar Manchester City zou verhuizen en uitgeleend worden aan de 1B-club, die sinds kort ook tot de City Group behoort. Maar Krastev tekende tot 2025 in Limburg en wordt nog tot december uitgeleend aan Slavia Sofia. Maar dat de mogelijkheden ineens veel groter geworden zijn, blijkt uit de transfer. Voor 2,5 miljoen euro een speler halen, dat is iets wat zelfs Anderlecht op dit moment niet kan. COO Harm Van Veldhoven kan de transfersom niet bevestigen, maar geeft wel aan dat er grote veranderingen op til zijn. "Maar als het klopt, is het meer dan ons budget van vorig jaar”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Sinds onze club is overgenomen door de City Group zijn we op een rollercoaster terechtgekomen. Sportief, infrastructureel, organisatorisch: alles wordt tegelijk aangepakt.”