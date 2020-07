Sporting Charleroi klopt op de deur bij AC Milan over transferdossier

Charleroi wil verder zaken blijven doen met AC Milan. De Carolo's willen Franck Tsadjout nog een jaar langer huren.

Vanaf vandaag is Frank Tsadjout officieel geen Zebra meer. De huurovereenkomt tussen AC Milan en Charleroi liep tot en met 30 juni, maar de Waalse club wil hem graag nog een jaar huren. Dat meldt La Dernière Heure. De 20-jarige aanvaller zou volgens de krant ook al hebben samengezeten met Mehdi Bayat over een verlengd verblijf.

Tsadjout kwam eind augustus 2019 over van AC Milan. In diezelfde periode keerde ook Kaveh Rezaei terug naar de club, waardoor de speelkansen van Tsadjout fel afnamen. In totaal kwam hij verspreid over 10 invalbeurten een klein uur in actie. Daarin was hij goed voor een goal. Hoewel hij dus niet al te veel in actie kwam bij de Carolo's zijn ze toch overtuigd van zijn kwaliteiten.