Bayat geeft duidelijke aanzet: "Ik zal met plezier met de Brugse directie gaan praten"

Charleroi heeft afgelopen seizoen duidelijk laten merken dat ze willen meespelen met de grote jongens. Ook volgend seizoen willen de Carolo's weer een stap voorwaarts zetten. Mehdi Bayat wil Karim Belhocine dan ook de best mogelijke ploeg geven.

Dat is dan met Kaveh Rezaei, die terugkeerde naar Club Brugge, maar mogelijk geen nieuwe kans krijgt. "Kaveh hoopt Clement te kunnen overtuigen hem een tweede kans te gunnen. Slaagt hij daar niet in en krijg ik op een bepaald moment een signaal van Club dat hij opnieuw transferabel is, dan zal ik met veel plezier met de Brugse directie en de speler praten", zegt hij in de Waalse kranten.

Bayat liet Nurio wel naar Gent vertrekken. Al leverde dat heel wat geld op. “Mocht hij de wens hebben uitgedrukt te blijven, dan zou ik niet zijn ingegaan op het voorstel van Gent, hoe verleidelijk het bod ook was. Na drie jaar Charleroi wou Nurio echter een stap hogerop zetten, de vooruitgang die hij heeft gemaakt verzilveren."

Zo'n aanbieding had ik uit Belgische hoek niet verwacht

"De fans nemen het mij kwalijk dat ik hem liet vertrekken naar een rechtstreekse concurrent. Ze hebben volkomen gelijk. Ik zou ook liever gewild hebben dat hij naar het buitenland vertrok en ik beken eerlijk dat ik zo een aanbieding uit Belgische hoek niet verwachtte. Er was ook interesse van Watford, maar die riskeren uit de Premier League te tuimelen."