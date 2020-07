🎥 Kijk hier LIVE: Club Brugge neemt het in oefenwedstrijd op tegen OH Leuven

Ook Club Brugge en OH Leuven zijn deze avond aan hun reeks oefenwedstrijden begonnen voor het nieuwe seizoen. De wedstrijd is om 18u begonnen en Club Brugge zendt de wedstrijd live uit via Youtube.

Goed nieuws voor de supporters van Club Brugge en OH Leuven, want Club Brugge zendt de wedstrijd tussen beide ploegen live uit op Youtube. U kan de wedstrijd hieronder live volgen.

