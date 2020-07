Oefenwedstrijden: Standard haalt het van KV Kortrijk, Berahino zorgt voor gelijkspel tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge

De Belgische eersteklassers zijn begonnen aan hun oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen. Deze namiddag stonden Standard en KV Kortrijk tegenover elkaar, maar ook Zulte Waregem en Cercle Brugge kwamen tegen elkaar in actie.

Standard leek op weg naar een vlotte zege, want een kwartier voor het einde van de wedstrijd stonden de Rouches 3-0 voor dankzij doelpunten van Avenatti, Balikwisha en Tapsoba. Toch kwam KV Kortrijk nog terug in de wedstrijd dankzij twee doelpunten van Lepoint, maar verder raakte de club niet meer.

Cercle Brugge begon dan weer uitstekend aan de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Al in de eerste minuut kwamen ze op voorsprong via Somers. Voor de rust werd het zelfs nog 0-2 via Hoggas. In de tweede helft kwam Zulte Waregem beter in de wedstrijd en ze wisten nog een gelijkspel uit de brand te slepen dankzij twee doelpunten van Berahino.