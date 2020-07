Stageplek brengt jeugdherinneringen terug voor Beerschot-verdediger: "Ik was een van de besten" en "Veel jaloezie"

Als je het logo van de club al op je lichaam laat zetten, moet de band wel echt groot zijn. Beerschot en Denis Prychyenko: het is een 'match'. Ook op de stage in Kamen voelt de verdediger zich goed in zijn sas. Ook omdat hij al herinneringen heeft aan die plek.

De sobere en ouderwetse gebouwen doen hem terugkeren in de tijd. "Die Oostbloksfeer hangt hier", vertelt Prychynenko op de site van Beerschot. "Toen ik donderdag aankwam, kwamen er veel jeugdherinneringen naar boven. Ik verbleef hier 14 jaar geleden met een selectie van de voetbalschool van Cottbus. Op het veld waar we nu trainen, speelde ik destijds een wedstrijd tegen een regionale selectie."

Dat liep niet goed af in collectief opzicht, wel individueel. "We verloren met 2-0. Ik was niet groot en best fragiel maar was een van de besten. Op de 10! Ik belandde in de gerenommeerde voetbalacademie als een van de 12 spelers die gekozen werden uit een regionale selectie van meer dan 400 spelers."

ONDERLINGE STRIJD TUSSEN PUBERS

In de gangen van sporthotel Kaiserau herkent Prychynenko het één en ander. "Het is wel bijzonder om hier rond te lopen, en het was de eerste keer dat ik als voetballer in zo’n complex terechtkwam. Dat maakte indruk maar het was voor het overige geen fijne tijd. We waren pubers en de onderlinge strijd was groot."

Dat heeft toch zijn sporen nagelaten. "Er was veel jaloezie en venijn. En dat zal ik nooit vergeten. Sommige van die jongens probeerden me nog te contacteren, ondere andere in m’n periode bij Union Berlin, maar ik heb nooit gereageerd. Ik wil ze niet terugzien."