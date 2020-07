Daniel Munoz heeft nog steeds geen zitje op de vlucht richting Europa

Bij Racing Genk zijn ze nog steeds druk bezig met het overbrengen van de Colombiaanse aanwinst, Daniel Munoz, naar België.

De verdediger zit nog steeds vast in Colombia en de tijd begint stilaan te dringen. Op 19 juli vertrekt de chartervlucht vanuit Colombia naar Madrid, met daarop 190 sporters die in Europa moeten zijn. Zo hebben Nairo Quintana en Egan Bernal wel al een zitje bemachtigd.

Maar het visum van Daniel Munoz is nog niet in orde en dus is er voorlopig ook nog geen plekje voor de Colombiaan op de vlucht. De voorbereiding is ondertussen al volop aan de gang voor de Belgische competitie en bij Racing Genk hopen ze dat Munoz zo snel mogelijk kan aansluiten bij de groep.