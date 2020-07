Meerderheid gevonden, wet gaat in voege voor Belgisch profvoetbal: "Ze zullen volledige openheid moeten geven"

Het zat er al even aan te komen en nu is het ook definitief: het Belgisch profvoetbal en de sportmakelaars zullen onder een nieuwe wet worden gezet. De Pro League had zich daar nog tegen verzet, maar dat brengt dus geen soelaas.

De voetbalwereld had transparantie beloofd na 'Operatie Propere Handen', maar volgens sommigen ging dat nog niet snel genoeg. De politiek drong aan en kreeg wat het wilde. Een voorstel van Joris Vandenbroucke (SP.a) is in de commissie Financiën en Begroting van het federaal parlement alvast goedgekeurd. Vanaf volgend jaar zullen het Belgische profvoetbal en bij uitbreiding de sportmakelaars onder de preventieve antiwitwaswetgeving vallen. Volledige openheid "De bedoeling is om die antiwitwaswetgeving uit te breiden naar het voetbal", aldus Vandenbroucke bij EEN. "En dus zullen clubs volledige openheid moeten geven over met wie zij zaken doen en alert moeten zijn over de financiële stromen in en rond het voetbal. Als ze zelf iets verdacht merken, dan moet dat worden gemeld." De Pro League had zich - tot grote ontsteltenis van de politicus - vorige week nog negatief uitgelaten over medewerking aan de wet, maar hebben de stemming ervan niet kunnen tegengaan.