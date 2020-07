Michael Verschueren heeft duidelijke mening na uitspraak TAS over Manchester City: "Hopelijk kunnen we dat vermijden"

Gejuich gisteren in het Etihad Stadium: Manchester City mag de volgende twee seizoenen toch Europees spelen. Iemand van de club moest gewoon even in de zak graaien om een boete van 10 miljoen euro te betalen. Kleingeld voor City. Maar het is een serieuze klap voor de FFP-regels.

City ontsnapt, maar een goed signaal is het eigenlijk niet voor de FFP-regels. Michael Verschueren - die onlangs werd ontslagen bij Anderlecht, maar wel nog bestuurslid is bij European Club Association (ECA) - wil die boodschap wel nuanceren.

"De objectieven van de Financial Fair Play zijn bereikt. Spijtig genoeg heb je ook de uitzonderingen, waar bepaalde clubs op een lijn gaan lopen en er de kantjes gaan aflopen. Dan moet er worden opgetreden en dat is nu maar deels gebeurd", aldus Michael Verschueren bij EEN.

Procedureslagen vermijden?

Het ECA behartigt de belangen van de Europese voetbalclubs, Verschueren is er al sinds 2013 bestuurslid. "Ik stel vast dat als je zo snel een verjaringstermijn kan inroepen en het gaat over een procedure die enkele maanden heeft gelopen. Dan zou men dit in principe moeten hebben geweten. Ik vind dit verwonderlijk, maar ik wil niet met de vinger wijzen."

"Eens je juridisch gaat vechten, dan krijg je te maken met topadvocaten. Ik hoop dat we naar een model zullen gaan in de toekomst waarbij de straffen van de UEFA aanvaardbaar zijn of kunnen lijken en dat de clubs zich daar ook zullen naar schikken, want anders komen we in een verhaal waar het altijd over een procedureslag zal gaan."