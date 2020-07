Nieuwe nummer 1 is na processie van Echternach bij Antwerp, maar er loeren nog problemen om de hoek

Het is eindelijk zover: de nieuwe doelman van Antwerp is geland in België en is momenteel in Antwerpen. Maar daarmee is het einde van de saga wel nog niet helemaal bereikt.

Alireza Beiranvand had in januari al een deal met Antwerp op zak en zou normaliter in maart zijn medische testen komen doen zijn op De Bosuil, maar de coronacrisis stuurde alles in de war. Iran - waar de goalie speelde bij Persepolis - werd erg zwaar getroffen door het virus en dus kon Beiranvand niet naar België komen. Ook visumproblemen hadden al voor uitstel gezorgd, de goalie bleef dan maar zijn conditie onderhouden bij Persepolis én speelde tot eind juni zelfs nog wedstrijden met zijn Iraanse club. Processie van Echternach Nu is hij eindelijk bij Antwerp, maar volgens diverse media kan hij voorlopig nog geen contract tekenen. Daarvoor moeten eerst medische en fysieke testen worden afgelegd en die laten nog even op zich wachten, tot de nieuwe nummer 1 uit een verplichte quarantaine kan komen. Met Jean Butez (overgekomen van Moeskroen) heeft Ivan Leko ondertussen al een ingeburgerde doelman op zak, waardoor het voor Beiranvand zeker knokken zal worden om zijn plekje onder de lat te gaan veroveren.