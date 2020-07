Aubameyang kegelt City en De Bruyne uit FA Cup

Arsenal heeft zich voor de eerste keer sinds 2017 geplaatst voor de finale van de FA Cup. In de halve finale versloegen 'The Gunners' Manchester City met 2-0. Kevin De Bruyne speelde de volledige wedstrijd bij City.

In de openingsfase leek Manchester City over Arsenal te gaan walsen. Arsenal had in de eerste tien minuten amper 17% balbezit. Maar toch komen de Londernaars op voorsprong via Aubameyang. Een eerste kans werd nog gemist maar een minuut later werkt de Gabonees met de buitenkant van zijn voet een voorzet van Pepe in doel.

Na de 1-0 is de suprematie van Manchester City wat gaan liggen. City-doelman Ederson moet zelfs het meest alert zijn na een kopbal van Mustafi. De Braziliaan kan de poging net uit zijn doel houden.

In de tweede helft komt City opnieuw opzetten, maar ook Arsenal-doelman Martinez toont zijn klasse. Op een schot van Mahrez gaat de doelman heel snel plat.

Opnieuw Aubameyang

Het lijkt erop dat City opnieuw langszij gaat komen, maar dan stuurt Tierney aanvaller Aubameyang op weg richting Ederson. De ervaren Aubameyang komt heel dicht bij Ederson en faalt niet: 2--0 na 70 minuten.

In de laatste 20 minuten lukt het City niet om de muur van Arsenal te slopen. Laporte komt met een schot van ver nog dichtbij, maar niet dicht genoeg. Vorig jaar won City nog de FA Cup, Arsenal kan via de FA Cup nog een Europees ticket bemachtigen