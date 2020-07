Lid van Raad van Bestuur van Anderlecht windt er geen doekjes om? "De show van Marc Coucke? Dat is bullshit, hé"

Patrick Lefevere zetelt sinds kort in de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht. De manager van Quick-Step Cycling Team gelooft alvast in de groeimogelijkheden van het project. En de criticasters van Marc Coucke worden in één adem van antwoord gediend.

Nochtans zijn er een pak vragen bij de rol van Patrick Lefevere bij RSC Anderlecht. “Mijn rol is ook nooit exact gedefinieerd”, haalt de wielermanager de schouders op in Het Laatste Nieuws. “Ik ken Marc Coucke en Wouter Vandenhaute natuurlijk heel goed.”

“Ze vragen zich af of het voetbal kan leren van de koers”, gaat Lefevere verder. “Coucke benadrukt altijd dat ik enorm goed werk lever ten opzichte van de middelen die ik ter beschikking heb. In dat opzicht geef ik mijn visie.”

Op financieel vlak kan paars-wit alvast alle tips gebruiken. “Ik geloof in de groeimogelijkheden van het project. Al heeft alles tegengezeten, hé. Niet in het minst op financieel vlak. Anderlecht moet nu even tegen de wind inbeuken.”

“Je kan voor of tegen Coucke zijn”, besluit Lefevere. “En het is gemakkelijk om hem te verwijten dat hij er niets van kent en enkel een show aan het opvoeren is. Maar Marc investeert wel een bom geld. Ga de zakenlui maar zoeken die vijftig miljoen euro aan leningen omzetten in kapitaal. De mensen zeggen al snel dat hij rijk genoeg is, maar dat is bullshit.”