Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Ruiz - De Pauw - Gerkens - Didillon - Svilar

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bryan Ruiz tekent een contract in eigen land bij LD Alajuelense

Bryan Ruiz heeft een nieuwe club gevonden. Nadat zijn contract bij Santos in onderling overweg ontbonden werd flirtte Ruiz heel even met een terugkeer naar AA Gent, maar nu zet de Costa Ricaan zijn carrière verder in eigen land. (Lees meer)

Pieter Gerkens kan middenveld Antwerp versterken

Bij Antwerp zagen ze in de voorbereiding al Sander Coopman en Alexis De Sart voor langere tijd uitvallen en dus zijn ze nog dringend op zoek naar een vervanger. (Lees meer)