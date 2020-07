Na blessures De Sart en Coopman denkt Antwerp aan overbodige middenvelder Anderlecht

Bij Antwerp zagen ze in de voorbereiding al Sander Coopman en Alexis De Sart voor langere tijd uitvallen en dus zijn ze nog dringend op zoek naar een vervanger.

Antwerp wil het liefst nog Belgisch versterken en komt zo uit bij Pieter Gerkens. De middenvelder van Anderlecht zit al langer op een zijspoor in Brussel, maar zag door een blessure een transfer in januari in het water vallen.

Bij Anderlecht is er sowieso geen toekomst voor hem en zijn ze nog op zoek naar een oplossing. Door de blessuregolf bij Antwerp zou die oplossing wel eens uit de lucht komen vallen.

Gerkens kwam in 2017 aan bij Anderlecht en kwam tot 85 wedstrijden voor de club. Maar vorig seizoen kwam hij slechts zeven keer in actie.