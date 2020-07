Hoogspanning voor promotiefinale: OH Leuven 'verdacht' Losada al van spionage en gaat héél ver in maatregelen

De (psychologische) oorlogsvoering tussen OH Leuven en Beerschot is ondertussen al volop bezig. En de Leuvenaars gaan heel ver in de afschermmaatregelen.

De spanning loopt hoog op. Binnen een week vechten OH Leuven en Beerschot onder elkaar uit wie het laatste plaatsje in 1A mag innemen. De Mannekes wonnen de heenwedstrijd op het Kiel met 1-0. Na een eerdere 'verdenking van spionage' vanuit Leuvense hoek richting Beerschot, blijkt nu dat ze bij Leuven wel ver gaan om alle informatie af te schermen van de tegenstander volgende week. Geen beelden Zowel van de match van OHL tegen Zulte Waregem vorige week als nu tegen KV Mechelen worden voorlopig geen beelden prijsgegeven, op vraag van de Leuvenaars en met oog op de promotiefinale. Ook de basiself mag niet worden prijsgegeven door de betrokken clubs, weet Gazet van Antwerpen te melden.