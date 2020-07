Gouverneur Cathy Berx: "Geen uitzonderingen voor profvoetbal maar er komt nog overleg"

Gouverneur Cathy Berx reageert voor de camera's van de VRT dat ze niet van plan zijn om uitzonderingen te maken voor profclubs.

"De epidemiologische context is wat het is. Nauw contact, dus ook bij contactsporten, houden een groot risico in op de verspreiding van het virus. En bovendien hebben zo’n voetbalwedstrijden een grote maatschappelijke impact. De kans is zeer reëel dat zo’n wedstrijden aanleiding zal geven tot grote euforie of treurnis en alles wat aanleiding geeft tot het bijeenkomen van zeer veel mensen nu moeten vermijden." steekt gouverneur Cathy Berx meteen van wal.

“We houden rekening met de impact daarvan en we zullen daar nog over overleggen. Maar ik hoop dat iedereen er rekening mee houdt en dat we er alles aan doen om de verspreiding te vermijden," voegt ze er nog aan toe.

Uitzondering profvoetbal?

Op de vraag als er een uitzondering kan komen voor het profvoetbal reageert de gouverneur van niet.

“We gaan dat nog verder bekijken en omkaderen maar ik roep iedereen op die daar beslissingsbevoegdheid over heeft om alles te bekijken vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Zowel voor die spelers als uiteraard voor die vele supporters en onze hele samenleving. Waar we nu met ons allen voor staan is die curve naar beneden buigen.”

De epidemiologische context geldt voor iedereen, in principe dus ook profclubs.

De Pro League en de Antwerpse profclubs willen een uitzondering omdat ze strikte maatregelen volgen en sterk geïnvesteerd hebben in een protocol met wekelijkse testen. Dus ze willen anders behandeld worden dan de amateurclubs.

Daarop reageert Cathy Berx:

“Die maatregelen zijn gemaakt in een andere context. Dat is gemaakt toen er nog sprake was van de versoepelingen van maatregelen. Maar dat is nu niet meer van toepassingen. Nu bevinden we ons in een andere situatie.”

Bekerfinale:

Over de bekerfinale moeten ze nog samenzitten dus daar had de gouverneur nog geen antwoorden op, maar het ziet er niet rooskleurig uit.

“Het besluit wordt nog opgemaakt. Bedoeling is dat er vandaag nog een uitspraak komt”, sluit ze af.