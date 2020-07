Pro League benadrukt in communiqué: "Start seizoen zal achter gesloten deuren zijn, volg wedstrijden van thuis"

De Pro League stuurde vandaag een communiqué de wereld in dat bevestigde wat ze gisteren al zeiden. Alle wedstrijden tijdens de start van het seizoen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. De Pro League roept ook nog eens op om de wedstrijden thuis te bekijken.

De Raad van Bestuur van de Pro League besliste vandaag unaniem dat de start van het seizoen 2020-2021 achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

De bestuurders van de Pro League namen, na de Nationale Veiligheidsraad gisteren, gezamenlijk deze beslissing om zo uniformiteit in de wedstrijdorganisatie te verzekeren, duidelijkheid aan toeschouwers en de samenleving te bieden en vooral, de gezondheidstoestand van iedereen in en rond het voetbal te verzekeren.

Samen met alle clubs wil de Pro League ook een oproep doen aan alle supporters om in de huidige omstandigheden de wedstrijden in de veiligheid van de huiskamer of de bubbel te volgen en vooral niet samen te komen. Enkel door de maatregelen zo strikt mogelijk op te volgen, kunnen we de start van het voetbalseizoen verzekeren, te beginnen met de finales van dit weekend waar iedereen zo hard naar uitgekeken heeft.

Ze geven dus ook aan dat ze wel verwachten dat de promotiefinale en de bekerfinale dit weekend dus zonder problemen zal kunnen plaatsvinden.