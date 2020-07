PSV haalt versterking voor de beloftenploeg bij KRC Genk

PSV heeft hun beloftenploeg versterkt met de Marokkaans-Spaanse Ismail Saibari. De negentienjarige middenvelder komt over van KRC Genk en tekende in Eindhoven een driejarig contract. "Voor mij is PSV de juiste stap", aldus Saibari, die uiteindelijk de hoofdmacht wil halen.

In 2017 verruilde Saibari de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van Genk. Met Genk speelde hij onder andere in de Youth League tegen Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg. "Ik ken al een aantal spelers die in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Het is een goede competitie om door te groeien. De uiteindelijke stap is om de A-ploeg te halen en te spelen in de Eredivisie", zegt Saibari voor de camera in Eindhoven. "PSV is één van de grootste clubs van Nederland. Ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend. Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik", sluit hij af. (Jong) PSV stelde hem voor met een filmpje op hun clubkanalen: