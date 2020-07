Barcelona zoekt opties voor voormalig Eupen-speler

Moussa Wague timmert nog steeds aan de weg naar de top. De beloftevolle verdediger staat wel op het punt weer uitgeleend te worden door Barcelona.

Wague heeft nog een contract tot 2023 bij de Spaanse grootmacht. Barcelona gelooft in de 21-jarige rechtsachter en wil hem opnieuw uitlenen. De afgelopen zes maanden werd hij uitgeleend aan Nice, maar door de coronacrisis kwam hij amper vijf keer in actie voor de Franse club.

Nu staat Wague voor een nieuwe uitleenbeurt, met Torino en Fiorentina als de grootste gegadigden.

Wague kwam in 2018 voor vijf miljoen euro over van Eupen. Bij Barcelona mocht de Senegalese international al zes keer opdraven, waaronder twee keer in de Champions League.