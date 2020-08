Paul Gheysens prikt naar concurrentie na bekerwinst: "Competitie had nooit mogen stilgelegd worden" en "Dat vond ik niet zo netjes"

Paul Gheysens heeft met Antwerp een beetje zijn gram gehaald, want door de bekerwinst mag stamnummer 1 de poulefase van de Europa League in. Toch kwam hij nog even terug op het annuleren van de competitie.

"Bart Verhaeghe heeft zijn club en ik de mijne, hij doet het op zijn manier en wij op die van ons. We moeten er niet te veel van maken", aldus Gheysens voor de camera's van Sporza na de bekerwinst. Competitiestop Maar: "De competitie had van mij nooit stil mogen worden gelegd. Zelfs Marc Van Ranst zei dat tegen half mei het ergste van de eerst golf door zou zijn en hadden ze gewacht, dan hadden we nog de tweede plaats kunnen pakken." "Dat het de teams waren die tweede en derde stonden die daar mee over hebben beslist, dat vond ik niet zo netjes", was de sterke man van Antwerp duidelijk. "Maar goed: deze beker maakt zeker iets goed!"