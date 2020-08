Hoe zit het nu eigenlijk met Trebel? Anderlecht geeft middenvelder nieuwe kans want... hij heeft zelf ook een duidelijk plan in het hoofd

RSC Anderlecht heeft besloten om Adrien Trebel een nieuwe kans te geven. Officieel klinkt het nog dat ze de Fransman op die manier in de etalage willen zetten. Maar er is meer aan de hand...

Eigenlijk is de beslissing logisch. RSC Anderlecht betaalt drie miljoen euro per seizoen voor een speler die niet wordt gebruikt. Een speler die het niveau zelfs kan optrekken. Dan is het de normaalste zaak van de wereld dat je hem gebruikt.

De Belgische recordkampioen doet al drie mercato’s verwoede pogingen om Trebel te slijten. Het prijskaartje speelt zelfs geen rol meer, maar paars-wit wil af van het riante jaarloon van de middenvelder.

Behalve FC Nantes - dat Trebel simpelweg niet kan betalen - was er de voorbije maanden vage interesse uit de woestijn. Enig probleem: de middenvelder heeft geen zin om zichzelf te gaan begraven in pakweg Qatar of Saoedi-Arabië.

De ambitie van Trebel is de subtop van een grote competitie. Met zijn kwaliteiten en zijn ervaring kan hij ook perfect meedraaien bij pakweg OGC Nice, Sheffield United of VfL Wolfsburg.

Op naar een vaste stek?

Anderlecht beseft echter maar al te goed dat zo’n clubs niet komen aankloppen op basis van enkele oefenwedstrijden. Schrik dus niet als Trebel de komende weken of maanden plots weer tot de wedstrijdselectie zal behoren...