Deense club bevestigt onderhandelingen tussen Anderlecht en nieuwe aanvaller

Mustapha Bundu est bel et bien proche du RSC Anderlecht.

Anderlecht zit in de laatste rechte lijn. De komst van Mykhaylichenko is al een feit en die van Percy Tau is een formaliteit. Nu zou ook de derde en waarschijnlijk laatste aanwinst van deze week zo goed als rond zijn.

Mustapha Bundu van Aarhus moet de aanval van Anderlecht versterken. De Deense club gaf zelf aan aan via de officiële kanalen dat het in onderhandeling is met Anderlecht. "AGF kan bevestigen dat er gesprekken gaande zijn met Anderlecht over de transfer van Mustapha Bundu, voor een totale verkoopprijs van tussen de 25 en 30 miljoen DKK," zeggen ze. "Nadere informatie zal worden verstrekt zodra de onderhandelingen zijn afgerond".

Probleem: tussen 25 en 30 miljoen DKK is gelijk aan een bedrag tussen 3,3 en 4 miljoen euro, wat iets te hoog is voor Anderlecht - Bundu wordt door de referentiesite Transfermarkt geschat op ongeveer 3 miljoen. De 23-jarige aanvaller beschikt wel nog maar over een contract tot 2021, wat de prijs kan doen dalen.