Eden Hazard geeft liever een assist dan dat hij een doelpunt maakt: "Ik ben geen doelpuntenmachine"

Eden Hazard kijkt uit naar de Champions League volgende week. Daarin neemt hij het met Real Madrid op tegen Manchester City. Thuis verloor Real Madrid met 1-2.

Hazard is blij dat de Champions League terug is, al vindt hij het wel bizar om het toernooi in augustus te spelen. "Het is een gek jaar geweest, maar het is goed dat de Champions League terug is. De fans hebben al lang geen wedstrijden meer op topniveau gezien en zij snakken hiernaar."

In een interview met UEFA kijkt hij ook terug op zijn favoriete goals aller tijden uit de Champions League. "Als ik er een uit moet kiezen, dan kies ik voor de volley van Zidane tegen Leverkusen in de Champions League-finale. Met links uit de lucht nemen op de volley, los in de winkelhaak. Bye bye! Maar ook bij de omhaal van Cristiano Ronaldo (tegen Juventus, nvdr.) zat ik vol verbazing voor de tv. Net als bij die van Gareth Bale (tegen Liverpool, nvdr.)."

Zijn eigen favoriete doelpunt in de Champions League? "Dat is een makkelijke keuze, want ik heb er niet zo veel", lacht Hazard. "Dan ga ik toch voor mijn eerste kiezen. Die blijft speciaal. Ik had eigenlijk de bal moeten afspelen aan Fernando Torres, die zijn hattrick kon maken. Maar ik schoot zelf en gelukkig was hij binnen. Sorry Fernando!"

Dat Hazard niet zo veel doelpunten heeft in de Champions League vindt hij zelf niet zo erg. "Ik ben geen doelpuntenmachine. Als ik moet kiezen tussen een doelpunt of een assist, dan kies ik voor de assist. Zolang de bal maar in het doel eindigt. Al scoor ik natuurlijk zelf ook wel graag eens een doelpunt. Zo een winnende in de laatste minuut bijvoorbeeld."